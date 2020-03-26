В Евпатории посредника задержали с 5,5 миллиона рублей для чиновников

В Евпатории сотрудники УФСБ по РК во время спецоперации задержали 48-летнего местного жителя, который выполнял функцию посредника при передаче взятки должностным лицами местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

- В ноябре 2017 года гендиректор одной из фирм по фиктивным основаниям перечислил более 5,5 миллионов рублей на счета подконтрольных подозреваемому индивидуальных предпринимателей, - рассказали в пресс-службе предысторию коррупционного дела. - Эти деньги житель Евпатории должен был передать чиновникам городской администрации за общее покровительство при приемке капитального ремонта дворовых территорий.

По месту жительства посредника сотрудники следственного отдела по Евпатории провели обыск, во время которого обнаружен пистолет и патроны. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Как уточнили в ведомстве, сегодняшние спецмероприятия стали итогом длительной совместной разработки СКР и ФСБ, занимающихся раскрытием коррупционных преступлений прошлых лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. В рамках следствия будет дана правовая оценка действия всех участников этой коррупционной схемы, устанавливается круг чиновников мэрии, которые могли быть причастны к преступлению.