Бригады химической и биозащиты перебросили с Поволжья на Средний Урал

Подразделения бригады радиационной, химической и биологической защиты переброшены из Саратовской области на полигон под Екатеринбургом. "В рамках проверки войск расчеты развернут площадки специальной и санитарной обработки личного состава, военной техники, промышленной и жилой инфраструктуры", - передает пресс-служба Центрального военного округа.

В тренировке принимают участие более пяти сотен военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники (в частности, автоматизированные пункты контроля специальной обработки КРПП-2, тепловые машины специальные ТМС-65М, автомобильные разливочные системы АРС-14 КМ, полевые лаборатории экспресс-анализа).

Напомним, с 25 по 28 марта в военных округах проходит внезапная проверка. Задача - повысить готовность соединений (в том числе - инженерных войск и организаций медицинского обеспечения) к решению задач по локализации ЧС, связанных с угрозой массового заражения и распространения вирусных инфекций.

"Также в ходе проверки проанализируют транспортные возможности военного ведомства по перевозке сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и для выполнения карантинных мероприятий", - подчеркнули в ЦВО.

Все тренировки будут проходить исключительно на полигонах.