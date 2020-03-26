Эффективное сотрудничество власти и бизнеса формирует новую куль­турную среду

Участие Группы Магнезит в развитии Саткинского района всегда было заметно, компания инициировала и поддерживает многие образовательные, социальные и культурные проекты, которые меняют качество жизни горожан. Некоторые программы, стартовавшие в Сатке, давно вышли за рамки муниципалитета. В их числе - проект "Крепкая семья", который сегодня реализуется по всей стране.

Практически одновременно в начале 2000-х в городе запустили образовательные проекты "Шахматный всеобуч" и "Шахматы для общего развития", создали шахматный клуб, школу десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского, получившую статус гроссмейстерской в Российской шахматной федерации. Борис Васильевич ежегодно приезжал в Сатку с мастер-классами, и это сильно раздвигало горизонты. Проект приобрел областной статус.

О совместных проектах муниципалитета и градообразующего предприятия рассказывает глава Саткинского муниципального района Александр Глазков.

Российская газета: Александр Анатольевич, почему выбрали именно шахматы?

Александр Глазков: Мы, конечно, не ставили целью всех сделать гроссмейстерами. Важно было интеллектуальное развитие молодежи, формирование логического мышления. Шахматные проекты реализуются уже 18 лет, через них прошло около 20 тысяч ребят, многие добились успехов в учебе и стали професcионалами в самых разных сферах, в том числе и на огнеупорном производстве. Предприятие, по сути, начало готовить кадры с младых ногтей. Во время этого эксперимента мы осознали, что являемся одной командой. Неважно, кто на каком месте находится, важно, что делает для города.

Еще одним совместным проектом стал ежегодный международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой "Кармен". Елена Васильевна не раз бывала в Сатке по приглашению Группы Магнезит и давала концерты. Фестиваль организован в память о великой певице, в знак особого признания ее таланта. А называется он "Кармен" потому, что исполнение именно этой роли Образцовой считается эталоном в мировом искусстве. Как планировала сама Елена Васильевна, в Сатку начали привозить других "звезд". Они проводят встречи, прослушивания, мастер-классы с одаренными детьми. Все это связывает Сатку с миром большого искусства.

На сцене фестиваля блистала и дочь Образцовой Елена Макарова, а также народный артист Юрий Розум, Вероника Джиоева, Константин Орбелян, Елена Роткина, Павел Чикановский, Татьяна Бикмухаметова и другие исполнители.

Александр Глазков, глава Саткинского муниципального района Фото: администрация Саткинского муниципального района

Девиз фестиваля "Кармен" "Большое искусство - малым городам" в полной мере созвучен и другим проектам. К примеру, частым гостем в Сатке стал пианист-виртуоз Денис Мацуев со своим авторским проектом. Он привозил одаренных детей, победителей конкурса "Синяя птица", великолепных музыкантов, выступающих вместе с маэстро в разных странах. Неоднократно радовали нас своим мастерством один из лучших альтистов мира Юрий Башмет, саксофонист Игорь Бутман. Впервые в своей истории Русский музей привез в Сатку, практически во внемузейное пространство, картины из основной коллекции: "Запорожцев" Ильи Репина, "Девятый вал" Ивана Айвазовского, "Грешницу" Генриха Семирадского. Выездные выставки стали для ДК "Магнезит" новой традицией. Недавно здесь экспонировались полотна из коллекции Челябинского государственного музея изобразительных искусств кисти Бориса Яковлева и Серафимы Рянгиной, которые по призыву наркома Серго Орджоникидзе в 1930-х годах писали с натуры на Магнезите. Наши ветераны до сих пор спорят, кто стал прообразом запечатленных ими героев. Конечно, всем хочется думать, что это их родственники. Кстати, уникальная живопись перед выставкой была отреставрирована - тоже при поддержке Группы Магнезит и фонда "Собрание". И сама подготовка ДК была достойной, как и других объектов, которые "Магнезит" передал муниципалитету.

РГ: Совместными были не только культурные проекты, но и программы благоустройства?

АГ: Самыми заметными, с моей точки зрения, стали международные фестивали "Моя Сатка" и Satka Street Art Fest, с которых началось преображение городских улиц. Реализовать этот проект помогал Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив "Собрание". Мы сделали ставку на арт-объекты на фасадах зданий. Их расписывали художники не только из России, но и из Швейцарии, Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Франции и ЮАР - "полотна" можно увидеть в центральной части города и в микрорайоне Западный. Затраты городского бюджета были минимальны: договаривался с посольствами, обеспечивал перелет, проживание, подъемную технику и все необходимые материалы фонд.

Хендрик Байкирх, к примеру, выполнил гигантский монохромный портрет ветерана "Магнезита" Марии Перфильевны Фекличевой с правнучкой Ариной Хавановой. Вышло красиво и настолько трогательно, что другие жильцы спрашивали, почему эту картину не писали с их родственников. Увидели что-то общее в судьбе.

Продолжением фестиваля уличных живописцев стало благоустройство городских пространств по проектам заслуженного художника России Ивана Коржева и его студии "Арт­бюро XXI". По их эскизам преобразовали улицу Пролетарскую. Сейчас на ней преобладает красный цвет. Стилистическое единство поддерживают оригинальные светофоры, железные деревья-фонари, большой металлический куб, гигантские кроссовки у школьного стадиона. Гармонично оформляются и частные дома в историческом районе Сатки: они яркие, разноцветные, смотреть на них приятно, этакие терема из сказки.

РГ: Говорят, в России ощущается недостаток уличной культуры. Есть высокая - Большого театра, Эрмитажа, Третьяковки. Есть бытовая - каждый старается украсить свое жилище, как может. А вот с культурой подъездов и улиц не все ладно.

Портрет ветерана «Магнезита» Марии Фекличевой с правнучкой тронул жителей Сатки. Фото: администрация Саткинского муниципального района

АГ: Любое благоустройство - это окультуривание пространства, будь то новый сквер, тропа здоровья, ремонты в подъездах, душевых на производстве или школьных туалетов. Все это влияет на общий уровень культуры. В Сатке он вырос, и менталитет у граждан отчасти изменился.

Наш главный Дворец культуры вмещает 420 человек, на концертах высокого искусства могут побывать не все, а в Сатке 43 тысячи жителей. Значит, нужна среда, которая воспитает у них уважительное отношение к городу. Мне кажется, что-то здесь сдвинулось с мертвой точки. Раньше, были случаи, у нас ломали урны, скамейки. Сегодня такого нет. Больше чистоты и порядка. Значит, наш замысел - приобщение людей к культуре, начиная с бытовой, заканчивая высоким искусством, - работает.

РГ: Что в планах, чем будете заниматься дальше?

АГ: Пишем стратегию развития Саткинского района до 2032 года, но говорим и о перспективе на год. Договариваемся со всеми заинтересованными сторонами, кто и что будет делать, как распределится софинансирование. Готовим к празднику сквер Победы, вместо старых тополей высадили липы и кедры. Вообще ,наша новая идея - посадить миллион деревьев в ближайшие годы. В 2020-м эти работы будут выполнены при поддержке Группы Магнезит и Фонда содействия развитию Саткинского района, а потом постараемся нарастить долю муниципалитета.

К октябрю установим новую стелу у въезда в Сатку. Это авторская работа Ивана Коржева, которая должна повысить узнаваемость территории. Стела будет подсвечиваться в ночное время - все проезжающие по трассе увидят ее. Надеемся, кто-то специально захочет завернуть к нам "на огонек" - познакомиться поближе с городом