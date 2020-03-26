Свыше 20 клиентов Сургутнефтегазбанка попались на удочку мошенников, лишившись свыше четырех миллионов рублей. В заблуждение их ввел телефонный номер банка, который злоумышленники использовали для связи с владельцами кредитных карт. Администрация учреждения даже вынуждена была временно ограничить перевод денег через онлайн-банкинг.

Каким образом преступники, выдававшие себя за сотрудников службы безопасности, получили доступ к официальному служебному номеру, значащемуся на каждой пластиковой карте и потому вызывающему доверие? Сам банк объяснил это тем, что мошенники воспользовались технологической маскировкой своих настоящих номеров. Помимо этого ноу-хау, они прибегли к классической схеме разводки, убеждая людей в экстренной необходимости сообщить конфиденциальные данные. Розыск "инноваторов" не дал результата.

С какого бы номера ни звонили, называть номер карты, срок ее действия, CVV-код и коды подтверждения операции из СМС нельзя, напоминают банкиры. Использовать функцию обратного звонка - тоже. Если желаете узнать, действительно ли с вами на связи работники кредитного учреждения, сами наберите один из номеров банка, указанных на карте, либо посетите офис.

Тем временем правоохранители Сургута сообщили о подобных попытках развести клиентов другого банка - "Открытие". Правда, на этот раз номера не абсолютно идентичны - различаются на одну цифру. И что еще обращает на себя внимание: мошенники обладают базой клиентов, поскольку обращаются к людям не вслепую.

Кстати

По данным регионального управления МВД России по Тюменской области, в прошлом году число преступлений, совершенных в регионе с использованием IT-технологий, почти удвоилось, а раскрываемость составила шесть процентов. В структуре таких преступлений 70 процентов приходится на кражи с банковских счетов граждан.