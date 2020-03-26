На Урале при замене лифта рабочие разрушили лестницы в многоэтажке

В городе Аше Челябинской области при ремонте лифта в десятиэтажном доме упавший мотор подъемника проломил два лестничных пролета. Для доступа жильцов в квартиры с седьмого по десятый этаж установлены временные трапы, сообщили в четверг в администрации муниципального района.

- Инцидент произошел 25 марта во время замены лифтового оборудования, - пояснил представитель пресс-службы администрации Антон Попов. - Работники подрядной организации допустили падение лифтового подъемника, который пробил два лестничных марша. Чтобы обеспечить доступ жителей в свои квартиры управляющая компания соорудила на поврежденных пролетах деревянные трапы. Создана комиссия по установлении причин и ликвидации последствий ЧП.

Размеры ущерба пока не установлены. Скорее всего, ремонт лестничных пролетов будет проведен за счет средств подрядной организации.

Никто из местных жителей не пострадал, отметили в мэрии Аши.