Названа причина взрыва в жилом доме Магнитогорска

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске могла стать утечка бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ЧП произошло вечером в четверг, 26 августа в многоэтажке, взрыв прогремел в квартире на втором этаже, начался пожар, который распространился на соседние этажи. Из дома эвакуировали 27 человек.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать, на месте инцидента спасатели обнаружили тела двух человек. По словам специалистов, взрыв не повредил конструкцию здания.