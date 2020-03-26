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26.03.2020 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина взрыва в жилом доме Магнитогорска

Текст: Ольга Штейн

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске могла стать утечка бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

Фото: Анна Шепелева/РГ
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ЧП произошло вечером в четверг, 26 августа в многоэтажке, взрыв прогремел в квартире на втором этаже, начался пожар, который распространился на соседние этажи. Из дома эвакуировали 27 человек.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать, на месте инцидента спасатели обнаружили тела двух человек. По словам специалистов, взрыв не повредил конструкцию здания.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах

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