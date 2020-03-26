При взрыве газа в Магнитогорске погибли два человека

В Магнитогорске при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме погибли два человека, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Челябинской области.

- По предварительным данным взрыв произошел в квартире на втором этаже дома на улице Доменщиков, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. - Это пятиэтажный восьмиподъездный дом. Пожар охватил квартиры на втором и третьем этаже. Площадь возгорания составила более 100 метров. Открытое горение на втором и третьем этажах уже ликвидировано. Обнаружено двое погибших. 31 человека удалось спасти.

Что послужило причиной взрыва пока не установлено. На месте происшествия работаю оперативные службы.