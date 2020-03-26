Новости

После взрыва в Магнитогорске годовалый ребенок доставлен в реанимацию 20:33
Росстат продлил сроки сдачи отчетности в связи с выходными днями 20:22
Национальные парки и заказники будут закрыты на следующей неделе 20:17
Москалькова: Отказывающиеся от поездок из-за COVID не должны терять деньги за билеты 20:15
Развожаев попросил туристов не ехать в Севастополь в нерабочие дни 20:15
Детям в Подмосковье выдадут школьные компьютеры на время карантина 20:09
Власти Магнитогорска окажут помощь жителям дома, где произошел взрыв 20:07
Власти Москвы рассказали о графике работы АЗС из-за коронавируса 20:07
Курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки 19:47
Россиянин скончался на Кубе от коронавируса 19:43
В Петербурге закроется 120 автобусных маршрутов 19:39
Минск: Румас подтвердил разработку мер для стабильной работы экономики 19:38
Немецкий пекарь увеличил доход, продавая торты в виде туалетной бумаги 19:31
В Севастополе дети войны впервые получат выплаты ко Дню Победы 19:28
При взрыве газа в Магнитогорске погибли два человека 19:24
США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро 19:23
Названа причина взрыва в жилом доме Магнитогорска 19:12
Под Петербургом 60 человек тушат пожар на бывшем авторемонтном заводе 19:07
Хантавирус не передается между людьми 18:50
РПЦ запускает в "Одноклассниках" онлайн-общение со священниками 18:40
Немерюк: Волонтерам не отменили бесплатный проезд на городском транспорте 18:35
На Дальнем Востоке будет создан Фонд по борьбе с COVID-19 18:33
Путин предупредил мировых лидеров о потрясениях в связи с пандемией 18:33
Путин призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран 18:26
В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пандемия COVID-19: Какие страны помогли, а какие повели себя, как эгоисты
Пандемия COVID-19: Какие страны помогли, а какие повели себя, как эгоисты
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
Видеотрансляция: онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
Видеотрансляция: онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
26.03.2020 19:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве газа в Магнитогорске погибли два человека

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Магнитогорске при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме погибли два человека, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Челябинской области.

При взрыве газа в Перми погиб человек

- По предварительным данным взрыв произошел в квартире на втором этаже дома на улице Доменщиков, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. - Это пятиэтажный восьмиподъездный дом. Пожар охватил квартиры на втором и третьем этаже. Площадь возгорания составила более 100 метров. Открытое горение на втором и третьем этажах уже ликвидировано. Обнаружено двое погибших. 31 человека удалось спасти.

Что послужило причиной взрыва пока не установлено. На месте происшествия работаю оперативные службы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Надеюсь, мы победим коронавирус даже раньше, чем за три месяца
За отказ соблюдать карантин смогут оштрафовать на 300 тысяч рублей
В Кремле рассказали о сроках налоговых мер по процентам на вклады
Собянин: В Москве будут работать все аптеки и продуктовые магазины
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе