В аэропорту Сургута на борту самолета сработал датчик искрения

В аэропорту Сургута сегодня не смог вылететь в Ханты-Мансийск пассажирский самолет. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Как стало известно, сегодня около 8 утра отменили вылет Ан-24 (а не ATR-72, как ранее сообщалось в СМИ). На борту самолета находилось 16 человек. Четверо из них - члены экипажа. Никто из них не пострадал.

Была информация о возгорании на борту, но по предварительным данным она не подтверждается: неисправность вовремя заметил обслуживающий персонал.

- При запуске правого двигателя обнаружено искрение проводки, командир воздушного судна принял решение о прекращении подготовки к вылету, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. - В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

С опровержением первоначальных сообщений о возгорании выступили и в самой авиакомпании Utair, которая владеет судном.

- На совершенно другом типе самолета (Ан-24) при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения. Возгорания не было. По правилам безопасности авиакомпания меняет борт, - сообщили "РГ" в пресс-службе перевозчика.