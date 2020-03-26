В Тюмени и на Урале изъяли из оборота около 50 килограммов наркотиков

Крупную партию наркотиков и психотропных веществ изъяли из незаконного оборота тюменские полицейские.

Сотрудники ДПС ГИБДД на федеральной трассе Тюмень - Омск остановили автомобиль для проверки документов у водителя - уроженца Томской области. В багажнике был обнаружен чемодан с расфасованным по пакетикам зельем. Экспертиза установила, что это метамфетамин и гашиш.

"Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти вещества по нескольким регионам для дальнейшего распространения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование привело правоохранителей к тайнику в соседней Свердловской области, где нашли еще семь килограммов наркотиков. В общей сложности из незаконного оборота, таким образом, изъято около 50 килограммов дурмана.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.