Задержан член банды, напавшей на псковских десантников в 2000 году

Следственный комитет объявил, что его сотрудники вместе с коллегами из ФСБ и МВД задержали во Владимирской области некоего Майрбека Башаева. Этот человек, по версии следствия, активно участвовал в расстреле псковских десантников двадцать лет назад.

Ему предъявили тяжкие уголовные статьи - "вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих".

Мало кто знает, что в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу до сих пор идет расследование уголовного дела по факту нападения в 2000 году банды Басаева и Хаттаба на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

В СК рассказали, что члены банды в лесу около села Улус-Керт Шатойского района Чечни из автоматов Калашникова прицельно расстреливали наших военнослужащих. Нападение шло с трех сторон и длилось с 29 февраля до утра 1 марта.

В те страшные дни погибли 84 десантника. Бандитов ловят до сих пор. Одного из них и нашли вчера следователи, оперативники из МВД, чекисты из Ставрополя и Центрального аппарата. В СК уже заявили, что "в связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу". Обвинение этому человеку так же предъявят на днях.

Это не последний участник тех событий, которого ищут.

Пока следствием установлена причастность к расстрелу десантников 26 человек. Из них 14 уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Все получили очень большие сроки.

Пятеро объявлены в розыск. По двоим дело прекратили "в связи с их смертью". Оба были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Дела еще пятерых сейчас рассматривают наши суды.

Кстати, среди осужденных есть иностранцы - гражданин Ливии Сулейман Ухейда, участник банды на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 год. Он был заместителем Хаттаба. А в 2007 году даже трудился шариатским судьей запрещенной на территории России террористической организации "Имарат Кавказ". Еще один осужденный - гражданин Украины - член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев. Этот был добровольцем из числа украинских националистов. В СК уверяют, поимка всех бандитов - просто вопрос времени.