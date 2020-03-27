ФАС нашла картель среди производителей гречки

"Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно", - сказал он.

Глава службы также добавил, что ФАС начала по этому факту расследование.

По данным Росстата, за период с 17 по 23 марта сахар-песок подорожал на 7%, гречневая крупа - на 2,8%, яйца - на 1,4%. Немного увеличились цены на рис, пшеничную муку, макароны, соль, свинину, мясо кур, мясные консервы, стерилизованное молоко и подсолнечное масло.

Из овощей заметнее всего подорожал репчатый лук (3,5%), чуть дороже стали картофель (2,6%) и морковь (2,5%). В то же время огурцы подешевели на 6,1%.