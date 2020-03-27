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27.03.2020 11:23
Рубрика: Экономика

ФАС нашла картель среди производителей гречки

Текст: Светлана Ментюкова
На рынке гречневой крупы выявлены признаки картельного соглашения, если подозрения подтвердятся, виновным грозит уголовная ответственность. Об этом журналистам заявил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев, передают РИА Новости.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы, и выявили там картельные соглашения. То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно", - сказал он.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Глава службы также добавил, что ФАС начала по этому факту расследование.

По данным Росстата, за период с 17 по 23 марта сахар-песок подорожал на 7%, гречневая крупа - на 2,8%, яйца - на 1,4%. Немного увеличились цены на рис, пшеничную муку, макароны, соль, свинину, мясо кур, мясные консервы, стерилизованное молоко и подсолнечное масло.

Из овощей заметнее всего подорожал репчатый лук (3,5%), чуть дороже стали картофель (2,6%) и морковь (2,5%). В то же время огурцы подешевели на 6,1%.

Экономика Товары и цены Происшествия Преступления Криминал Правительство ФАС

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