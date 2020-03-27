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27.03.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП на трассе "Дон" под Тулой погибли три человека

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: УМВД по Тульской области Фото: УМВД по Тульской области
Фото: УМВД по Тульской области

В Тульской области Chevrolet Niva врезался в остановочный павильон. В результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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Авария произошла в 7:40 на 262 километре автодороги М-4 "Дон". По данным полиции, около деревни Красный Холм ехавший в сторону Воронежа Chevrolet на полной скорости въехал в остановку.

В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте. Все погибшие - жители Воловского района Тульской области. По предварительной информации, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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