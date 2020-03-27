За сутки в Лосином острове в Москве произошло шесть пожаров

За сутки в национальном парке Лосиный остров было обнаружено и погашено шесть очагов возгорания. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе национального парка.

По словам директора национального парка Рустама Якубова, пять пожаров, предположительно, осуществила группа подростков, поджигая сухую траву.

- Основная причина поджогов неправильное поведение или умышленное поведение человека, наносящее большой вред лесам, порой непоправимый, - поясняет Якубов. - Призываем бережно относится к природе и по возможности оказывать содействие в обнаружении очагов возгораний, сообщать о неправомерных действиях гостей парка.

По данным пресс-службы, очаги возгорания сухой травы были замечены и потушены в Яузском лесопарке. В охранной зоне Щелковского лесопарка горело поле на площади 2 га. В Лосиноостровском лесопарке пожар в районе бывшей территории "Арсенала" погасили с привлечением сил МЧС по Москве.