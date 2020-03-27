Житель Бурятии напал на полицейского и открыл огонь по росгвардейцам

В Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали местного жителя. Его обвиняют в стрельбе по стражам порядка, хищении и хранении оружия.

По информации Следственного комитета Бурятии, 23 марта к фигуранту домой пришел сотрудник полиции (он занимался расследованием уголовного дела). Недовольный законными требованиями представителя власти мужчина напал на него: бил руками и ногами, вырвал табельное оружие.

Полицейскому удалось вернуть пистолет, но обвиняемый успел сбежать. Когда вновь вернулся домой, там его попытались задержать бойцы Росгвардии.

"Мужчина открыл огонь по сотрудникам подразделения из травматического пистолета, изготовленного на базе пистолета "ТТ". Резиновая пуля пробила защитный кевларовый наколенник одного из спецназовцев. После этого его обезоружили и задержали", - рассказали в республиканском СК.

В ходе обысковых мероприятий полицейские и следователи обнаружили по месту жительства 52-летнего фигуранта дела боевую гранату с запалом, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и множество заготовок для их изготовления, уточнили в республиканском МВД.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 и части 2 статьи 318 УК РФ, п. "г" ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Решается вопрос о помещении обвиняемого под стражу.