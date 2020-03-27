В Удмуртии полиция начала поиск 11 нарушителей режима самоизоляции

В Удмуртии полиция ищет 11 человек, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике.

26 марта во время рейда специалисты проверили 167 граждан, приехавших в республику из-за рубежа. Ранее упомянутых дома не обнаружили.

Кроме объявленного розыска, их привлекут к административной ответственности. За нарушение режима изоляции им грозят штрафы от 100 до 1000 рублей. После того, как нарушителей найдут, их поместят в изолятор.

Напомним, сегодня количество зараженных коронавирусом в Удмуртии выросло с двух до четырех человек. С подозрением на инфекцию в больнице находятся 30 человек.