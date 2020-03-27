Петербуржец похитил возлюбленную, чтобы помириться

Петербургские полицейские завели уголовное дело на 32-летнего мужчину, который напал на свою бывшую девушку и силой посадил в машину. Таким образом он планировал помириться, но петербурженка порыв не оценила.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 27-летнюю девушку экс-бойфренд напал возле дома №82 по улице Маршала Казакова. Мужчина собирался отвести возлюбленную к себе домой.

Петербурженка оказала сопротивление, она смогла сбежать из машины. Мужчина понял, что ситуация становится опасной и также сбежал. Но полицейские его нашли меньше чем через час возле дома №54 по Ленинскому проспекту.

Полиция завела уголовное дело по статье "похищение человека", не исключено, что на период следствия мужчина будет находиться под арестом.