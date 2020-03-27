Под Петербургом нашли подпольные криптофермы, воровавшие электричество

В Ленинградской области полицейские раскрыли группировку майнеров, которые организовали сеть подпольных криптоферм во Всеволожском районе. Ежемесячно электросетевые компании теряли из-за этого миллионы рублей.

В частности, злоумышленники использовали модифицированные электросчетчики. Они были настроены так, что показывали расход электричества значительно ниже фактического. При обысках, проводимых совместно с Росгвардией, найдено свыше ста таких счетчиков, также обнаружены устройства для вскрытия и модицификации сертифицированных счетчиков, изъяты 150 пломб и голограмм, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Майнинг-фермы найдены в частности в здании бывшей птицефабрики в деревне Лесколово, в помещениях базы отдыха в поселке Рощина, ряд криптоферм располагались в жилых домах.

Ежемесячные потери электросетевых компаний из-за деятельности майнеров составляли порядка 15 миллионов рублей.

Ну а сами участники группировки, как полагают в следствии, успешно производили криптовалюту, выводили ее на международные электронные площадки, продавали и получали вполне реальные деньги.

Полицейские задержали предполагаемого руководителя майнинг-фермы, а также девятерых его возможных соучастников.