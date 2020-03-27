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27.03.2020 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в суд передано дело банды таксистов-клофелинщиков

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела таксистов, травивших пассажиров и грабивших их. В материалах семь эпизодов, четверо обвиняемых вскоре предстанут перед судом.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все нападения совершались в период с июня 2016 по август 2017 года.

Схема, по версии следствия, была следующей. Мужчины под видом таксистов ездили по городу. Ночью они останавливались возле прохожих, которые выглядели очень пьяными и предлагали подвести до дому.

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Прохожие, как правило, соглашались. В салоне водители иногда обманом, а иногда и силой заставляли пассажиров выпить лимонад, в котором был растворен нейролептик. После нескольких глотков люди теряли сознание. Тогда лжетаксисты обыскивали их и грабили, например, снимали деньги с карт с помощью онлайн-приложений.

Когда пассажиров довозили до адреса, водители не бросали их у парадной, а будили и предлагали проводить до квартиры. Люди еще не понимали, что их грабят, поэтому соглашались, называли номер квартиры и открывали дверь. В итоге преступники забирали ценности и из квартиры тоже.

Всего по оценкам полиции Петербурга за год лжетаксисты отобрали у граждан денег и имущества на 3,5 миллиона рублей. При обысках у одного из участников группы была обнаружена партия амфетамина, а также сигнальный пистолет, переделанный под боевой.

Участников группировки обвиняют в разбое, причем совершенном в особо крупном размере, а также в незаконном обороте наркотиков и оружия. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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