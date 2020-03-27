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27.03.2020 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД Крыма опровергло фейк о грабителях-дезинфекторах

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

МВД по Республике Крым опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о преступниках, которые под предлогом санобработки жилищ проникают в квартиры, после чего усыпляют и грабят их владельцев.

Фото: iStock
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- Согласно этой информации, преступники якобы действуют под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления, - рассказали в пресс-службе республиканского МВД. - Официально заявляем, что эти сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.

Также в МВД напомнили, что за распространение заведомо лживой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился создать специальную группу, которая будет разбираться с фейковыми новостями о коронавирусе. Гражданам следует проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

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