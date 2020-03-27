На Дону возбудили первое дело о нарушении режима самоизоляции

В Ростовской области сотрудники Роспотребнадзора и полиции выявили жительницу Таганрога, которая нарушила режим самоизоляции и вышла на работу. Женщина привлечена к административной ответственности.

По словам начальника управления Роспотребнадзора РФ по Ростовской области Евгения Ковалева, нарушительница режима прилетела 21 марта из Таиланда и вместо самоизоляции отправилась на работу - в салон красоты в Ростове-на-Дону.

"Сами понимаете, что там может быть очень близкий контакт с другими людьми. Наши сотрудники совместно с полицейскими выявили данный факт", - сказал он.

В отношении жительницы Таганрога составлен протокол по части 1 статьи 19.4 КоАп РФ - "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор или контроль". Санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей. При массовом заражении людей предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года. Если нарушение привело к смерти человека, наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Медики обратились к жителям региона с просьбой сообщать о тех кто нарушает режим самоизоляции, после возвращения из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран, по телефону 8-918-558-90-80.

Отметим, что в Ростове-на-Дону под наблюдением врачей находится 1207 человек, из них 94 ребенка. 26 марта зарегистрирован первый случай заболевания вирусом COVID-19. Вернувшейся из Таиланда женщине оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное.