Задержание ФСБ террориста в Краснодаре попало на видео

Стали известны подробности задержания в Краснодаре спецназом ФСБ 27-летнего местного жителя, который планировал совершить теракт. Как ранее уже писала "РГ", ФСБ предотвратила готовившуюся крупную диверсию. У задержанного мужчины изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.

На видео, которое снималось во время задержания, видно, как спецназ врывается в квартиру, где находился подозреваемый в подготовке теракта. Сначала силовики бросают в помещение светошумовую гранату, потом врываются сами и скручивают мужчину. На руки ему надевают наручники.

Далее снято самодельное взрывное устройство, изготовленное из подручных материалов. Видно, что баллон с взрывоопасной жидкостью начинен болтами и шурупами для увеличения поражающего эффекта. Также в объектив камеры попал, по всей видимости, электронный взрыватель для этой самодельной бомбы.

По предварительным данным, подозреваемого в намерении совершить теракт задержали в съемной квартире в одной из многоэтажек города. У молодого человека также обнаружили документы, согласно которым ему 26 лет. Сейчас устанавливается, соответствует ли это действительности.

Кроме этого, у мужчины изъяли переписку с находящимися за рубежом членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Где именно житель Краснодара планировал взорвать бомбу, силовики не сообщают.