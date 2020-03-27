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27.03.2020 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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Также силовики нашли переписку этого 27-летнего жителя Краснодара с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

"В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", - приводит агентство сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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