В Сочи женщину с COVID-19 пришлось госпитализировать с помощью полиции

В Сочи полицейским пришлось помочь медикам доставить в инфекционную больницу города жительницу Москвы с подтвержденным коронавирусом, не желавшую лечиться в добровольном порядке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Москвичка недавно прибыла из Лондона в Сочи переждать пандемию коронавируса. Сначала ее уже госпитализировали в инфекционную больницу курорта, но позже врачи отпустили домой на режим самоизоляции. Тем временем анализ на коронавирус оказался положительным.

Как уточнил агентству информированный источник, после получения результатов врачи пошли к ней домой, однако женщина не открыла им дверь. Медики вызвали наряд полиции, но и правоохранителей она отказалась пускать. В результате переговоров пациентку все же удалось убедить отправиться в больницу.

Сейчас в Сочи официально выявлены пять пациентов с коронавирусом.