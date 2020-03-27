Фото: Как в Екатеринбурге встречают прилетающих из других стран россиян

Екатеринбургский аэропорт усилил меры по профилактике распространения коронавируса. Сегодня здесь приземлился рейс их Пхукета: чартером возвращались российские туристы. В Кольцово их встретили во всеоружии.

Тепловизоры, напомним, уже используются в терминале международных авиалиний для проверки прилетающих из-за рубежа пассажиров. Теперь дополнительная аппаратура появилась и в аэровокзальном комплексе. В случае сигнала посетителю предлагают пройти в здравпункт для консультации.

Всех возвращающимся из-за рубежа встречают сотрудники транспортной полиции и Роспотребнадзора. Врачи оформляют согласие на анализ, берут мазки. Обязательно - общий осмотр: нет ли жалоб на самочувствие, в порядке ли давление.

Анкетные данные путешественников передаются в надзорные органы и в поликлинику по месту жительства. Анализы отправляют в лабораторию, а людей - в самоизоляцию на стандартные 14 дней.

Между тем

По данным на 27 марта, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 1002 исследования проб на коронавирус. Медиками обследовано 867 человек.

На территории региона зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Как сообщил главный государственный санитарный врач области Дмитрий Козловских, установлены контактные по рейсу и контактные по подъезду (последние относятся к категории низкого риска, поэтому у них нет закрытого режима, но они ежедневно обследуются медицинскими работниками).

Оперативный штаб напоминает: совместно с органами внутренних дел Роспотребнадзор проверяет, как держат режим изоляции те, кто должен его соблюдать. "При выявлении случаев нарушения составляются протоколы о привлечении к административной ответственности. При повторном нарушении будем подавать исковые заявления о принудительной изоляции", - подчеркивает Козловских.