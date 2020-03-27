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27.03.2020 06:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге сгорел жилой деревянный дом, погибли семь человек

Текст: Екатерина Призова

В ночь с четверга на пятницу на улице Омской в Екатеринбурге загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Около часа понадобилось пожарными, чтобы справиться с огнем. В результате происшествия семь человек погибли, еще один пострадал.

Фото: twitter.com/hackuna
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"Сообщение о возгорании поступило в 23.06 по местному времени, - сообщает пресс-служба регионального МЧС. - Когда через несколько минут первые подразделения уже прибыли к месту, пламя охватило подъезд и подбиралось к кровле".

Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из горящего дома огнеборцы вынесли два газовых баллона, не дав тем рвануть. В 01.29 с открытым горением удалось совладать.

До прибытия спасателей из дома эвакуировались десять человек. Администрация Кировского района готова была разместить их в соседней школе, но пока это не потребовалось. Созвано экстренное заседание комиссии по ЧС.

"Сотрудники угрозыска вместе со специалистами из МЧС и СК отрабатывают различные версии случившегося, в том числе, связанную с поджогом: это могло быть умышленной попыткой уничтожить барак", - прокомментировал агентству РИА Новости глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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