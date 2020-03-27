В Магнитогорске при взрыве газа погибли два человека

Вчера в Магнитогорске, до сих пор не оправившемся от декабрьской трагедии 2018 года, которая унесла жизни 31 жителя дома по улице Карла Маркса, вновь зазвучали сирены экстренных служб. По первым же сообщениям с места ЧП стало понятно - опять взрыв. К счастью, дом устоял, но пожар охватил квартиры сразу на трех этажах.

- По предварительным данным, в квартире на втором этаже дома на улице Доменщиков, 19, произошел взрыв газо-воздушной смеси, - сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. - Это пятиэтажный восьмиподъездный дом. Площадь возгорания составила более 100 метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Что послужило причиной взрыва, пока не установлено.

Сразу после локализации огня пожарные вошли в квартиру, где, предположительно, произошел взрыв, и обнаружили тела двух погибших жителей дома. Спасти удалось 31 человека - огнеборцы вывели их из опасной зоны и разместили в близлежащей школе. Открытое горение удалось ликвидировать лишь через пару часов. Жители пострадавшего подъезда ждали на улице и возвращаться за вещами не спешили. Вместе с ними у оцепления дежурили пять бригад "скорой помощи". Как сообщили в региональном минздраве, среди пострадавших оказалось двое детей.

- По первым поступившим данным, возгорание произошло в квартире, где проводился ремонт - устанавливались натяжные потолки, - пояснил выехавший на место происшествия глава Магнитогорска Сергей Бердников. - Не исключено, что использовались какие-то нагревательные приборы, которые и могли привести к возгоранию.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поручил городским властям организовать всю необходимую работу по определению числа пострадавших и организации временного размещения людей. Главе города Бердникову также поручено силами полиции обеспечить охрану имущества граждан пострадавшего дома.

- Очевидцы слышали хлопок, потом пламя быстро распространилось наверх, - пояснил Алексей Текслер.- Есть свидетели, которые видели, как в пострадавшую квартиру поднимали газовый баллон. Именно поэтому пока основная версия - взрыв газа в баллоне.

По данным правительства региона, кроме двух погибших, тяжелые ожоги в огне получил ребенок, госпитализированный в реанимацию городской больницы. Решается вопрос о его доставке в челябинский ожоговый центр вертолетом санавиации.