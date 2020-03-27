Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

Бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, в мае 2017 года между МЧС и НПО "Курганский завод СпецТехники" был заключен государственный контракт в рамках гособоронзаказа на сумму 94 миллиона 410 тысяч рублей.

Комиссию по приемке продукции возглавлял Олег Рожков. Зная о существенных недостатках продукции, председатель комиссии организовал приемку робототехнических средств. Были составлены фиктивные акты о соответствии их техническим условиям и госконтракту. Поставщику необоснованно перечислено 56,5 миллионов бюджетных рублей. А робототехнические средства оказались непригодные к эксплуатации, их нельзя использовать в спасательных подразделениях МЧС.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курганской области.