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28.03.2020 13:19
Рубрика: В мире

Американцы поддержали усилия Трампа в борьбе с коронавирусом

Текст: Александр Саможнев
Почти 60 процентов американцев одобряют действия президента Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом. Из них 94 процента республиканцев, 60 процентов неопределившихся избирателей и лишь 27 процентов демократов придерживаются такого мнения. Об этом свидетельствует опрос Института общественного мнения Gallup.

Кроме того, общее одобрение работы Трампа на посту президента составляет 49 процентов, что является самым высоким показателем, который он когда-либо получал при подобных опросах. Рейтинг президента увеличился на 5 процентов по сравнению с началом месяца.

По оценкам эксперта Йозефа Брамля из Немецкого общества внешней политики, этот эффект может быть полезен Трампу в год президентских выборов. "Впечатляет, с какой скоростью разрабатываются программы по борьбе с пандемией, в том числе всеобъемлющий пакет мер по поддержке населения и бизнеса размером в два триллиона долларов", - отмечает аналитик.

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"
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В тоже время, по словам Брамля, бросаются в глаза популистские заявления Трампа, о том, что "проводится блестящая работа в преодолении кризиса. Америка не будет останавливать производство, поскольку она на этом стоит". При этом США вышли на первое место в мире по числу инфицированных, которых составляет 100 тысяч, 1600 человек умерли от болезни. Президент объяснил феномен большим количеством тестов, которые проводятся среди населения.

Многие критики полагают, что глава Белого дома не отреагировал своевременно на эпидемию и не принял упреждающих мер, отмечает Брамль. В этой связи обострение ситуации с короновирусом, неопределенность в экономике США и, не в последнюю очередь, непрофессиональное управление кризисом со стороны Трампа могут привести к изменению настроения американцев и сыграть на руку опытному деятелю демократов Джо Байдену.

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