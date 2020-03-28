Число заразившихся коронавирусом на Кубе резко выросло

Число заразившихся коронавирусом на Кубе за минувшие сутки резко выросло, выявлены 39 новых случаев. Всего на Острове COVID-19 подтвержден у 119 человек. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства здравоохранения республики.

"Накануне были взяты анализы у 329 пациентов с подозрением на коронавирус, 39 из них оказались положительными. Всего в стране выявлены 119 случаев COVID-19", - сообщили в кубинском минздраве. В общей сложности с подозрением на коронавирус госпитализированы 2000 человек, 31347 пациентов находятся изолированными дома под наблюдением врачей.

Также сообщается о новом летальном исходе из-за коронавируса. В провинции Вилья-Клара скончался 52-летний кубинец, у которого также был сахарный диабет и гипертония. Всего на кубе от COVID-19 умерло 3 человека, в том числе один россиянин. На настоящий момент выписано четверо пациентов.

Только накануне власти республики сообщили о первом случае внутреннего заражения коронавирусом. Это наглядно подтверждается сегодняшней статистикой, в которой впервые с начала распространения заболевания не упоминается ни один иностранец. При этом далеко не все заболевшие кубинцы выезжали за пределы страны, многие заразились уже на ее территории.