Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

Департамент гражданской обороны объявил новую сводку о распространении коронавирусной пандемии в Италии.

Согласно последним данным, за сутки число погибших от вируса увеличилось на 889 человек, достигнув отметки в 10 023 случаев. Лидером по летальным исходам по-прежнему остается область Ломбардия (5944 умерших), второе и третье места разделили Эмилия-Романья (1344 человек) и Пьемонт (617 человек).

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.