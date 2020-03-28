ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья

ФСБ совместно с МВД России обезвредила группу нелегальных оружейников в Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае, которые занимались переделкой гражданского оружия в боевые аналоги и его продажей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, вместе с членами преступной группы были задержаны и покупатели оружия. Судя по кадрам оперативного видео, подпольных оружейников задерживали ночью, пока они спали в своих домах. На видео показаны и образцы оружия которые готовились к продаже. По данным ФСБ, во время обысков были изъяты 3 пистолета-пулемета "ППШ" и "Кедр", 9 пистолетов и револьверов "ПМ", "ТТ", "CZ", "Наган", а также 4 охотничьих карабина и винтовки "СКС", "Сайга", "СВД" и "Вепрь", свыше 20 килограмм пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия.

Кроме того, сотрудниками спецслужбы была прекращена деятельность двух подпольных оружейных мастерских, оборудованных профессиональной техникой для переделки оружия.