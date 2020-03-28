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28.03.2020 14:26
Рубрика: Происшествия

ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья

Текст: Иван Егоров

ФСБ совместно с МВД России обезвредила группу нелегальных оружейников в Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае, которые занимались переделкой гражданского оружия в боевые аналоги и его продажей.

В Красноярске задержали подпольных оружейников

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, вместе с членами преступной группы были задержаны и покупатели оружия. Судя по кадрам оперативного видео, подпольных оружейников задерживали ночью, пока они спали в своих домах. На видео показаны и образцы оружия которые готовились к продаже. По данным ФСБ, во время обысков были изъяты 3 пистолета-пулемета "ППШ" и "Кедр", 9 пистолетов и револьверов "ПМ", "ТТ", "CZ", "Наган", а также 4 охотничьих карабина и винтовки "СКС", "Сайга", "СВД" и "Вепрь", свыше 20 килограмм пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия.

Кроме того, сотрудниками спецслужбы была прекращена деятельность двух подпольных оружейных мастерских, оборудованных профессиональной техникой для переделки оружия.

Происшествия Преступления Криминал Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Правительство МВД РГ-Видео

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