Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты на время пандемии

Руководство туринского "Ювентуса" и футболисты клуба достигли соглашения о сокращении зарплат на время пандемии коронавируса.

Согласно достигнутой договоренности, игроки клуба и тренерский штаб отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь 2020 года. В сумме экономия клуба составит около 90 млн евро, сообщает пресс-служба "Ювентуса". Также в скором времени стороны договорятся о новых условиях личных контрактов. Их детали будут пересмотрены согласно тому, будет ли нынешний сезон возобновлен или завершен.

В сообщении клуба говорится, что "Ювентус" благодарит игроков и тренерский штаб за понимание в непростое время для всех.

В настоящее время чемпионат Италии приостановлен. Он может быть возобновлен не ранее 3 мая, хотя СМИ сообщают о том, что если чемпионат страны и возобновится, то не раньше июня. "Ювентус" в таблице идет на первом месте, опережая "Лацио" на одно очко после 26 туров.