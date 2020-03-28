Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски признаны эффективными и разрешены к обороту. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с журналистами, сообщает ТАСС. Подобные маски уже сейчас производят на заводах, после чего они распространяются по медицинским организациям и аптекам.

Министр отметил, что носить маску дома или даже на воздухе нет необходимости, если при этом не происходит контакта с другими людьми. "Нужно выбирать, где и когда ее носить", - подчеркнул он.

В ближайшее время в оборот поступит более 30 миллионов медицинских масок, заверил глава глава Минздрава.