Из-за неразберихи украинцы массово прорывались через польскую границу

На границе с Польшей образовались многокилометровые очереди из украинцев, стремящихся вернуться на родину с заработков до блокирования пограничных переходов в связи в эпидемией коронавируса. Ажиотажу способствовала неразбериха в украинском руководстве, сообщает портал strana.ua.

По данным издания, 25 марта состоялось заседание кабмина, который рассматривал вопрос о закрытии границы для поездов и автобусов. Затем президент Владимир Зеленский объявил, что граница будет закрыта с 27 марта. При этом он не пояснил, что КПП можно переходить пешком или пересекать на авто, что вызвало панику. Одновременно на польскую границу прибыли порядка 22 тысяч человек, создав огромные пробки. В итоге никакого гласного решения о перекрытии границ не последовало, хотя пограничники уже де-факто ограничили въезд и выезд.

С вечера четверга на границе скопились многотысячные толпы людей, которые решили вернуться домой. Люди стояли всю ночь под открытым небом. Особенный наплыв переживали оставшиеся открытыми пешеходные переходы - Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец. С учетом сложной ситуации, украинские власти открыли несколько передвижных КПП.

Чтобы доставить 22 000 граждан, прибывших пешком до границы, осуществлено более 500 автобусных рейсов 80 автобусами, отрапортовала Госпогранслужба. Очевидцы утверждают, что помощь ускорила процесс, в то же время люди находились долгое время в скученном пространстве. При наличии инфекции они могли заразить друг друга.

"На границе творился сплошной ад - тысячи человек с баулами, все толкались и матерились. Какая там дистанция, а маски были лишь у нескольких человек. И, конечно, никто их не проверял, лишь бы быстрее пропустить. Закрытие границ и карантин пошли коту под хвост", - комментировал житель Львова Владимир Михно.

Пострадавший в давке Роман Потетня считает, что после такого хаотичного возвращения работников домой ситуация в Италии с коронавирусом будет казаться не такой страшной.

Власти объявили, что границу можно пересечь только на автомобиле через три пункта пропуска на Западной Украине - в Краковце, Ягодыне и Рава-Русской, а для пешеходов по-прежнему обещают автобусы. При этом украинское посольство в Польше попросило приходить к границе днем, так как ночью перевозок не будет.

Между тем на Украине зарегистрировано 311 инфицированных коронавирусом. Восемь человек умерли от болезни. Больше всего подтвержденных диагнозов имеется в Киеве. В столицу прибывает основной поток пассажиров из очагов эпидемии в Европе.