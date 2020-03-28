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28.03.2020 12:10
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил поправки о поддержке экономики регионов в режиме ЧС

Текст: Светлана Ментюкова
Правительство Российской Федерации одобрило пакет поправок, предусмотренных законопроектом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина.

"Реализация закона позволит повысить эффективность действий Правительства РФ в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что проект разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Там также сказано, что решение об этом было принято на заседании правительства 26 марта. В тот же день данный законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы. Законопроект предусматривает перечень необходимых мер, большая часть из которых уже оперативно реализована на территории РФ, при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе эпизоотического характера.

Проект не только уточняет права правительства на определенные действия в режиме ЧС, но и предусматривает ряд мер, направленных на поддержку, как экономики в целом, так и отдельных ее субъектов.

Так, поправки касаются установления особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также возможного установления ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями по перечню, который также предполагается устанавливать решением Правительства. "Предельный срок установления таких ограничений - не более чем на 90 дней со дня принятия решения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предусматривает возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Поддержку туроператоров, малого и среднего бизнеса.

Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении пока не определена.

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