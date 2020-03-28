Указ главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 19 Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 года № 12, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года и на основании предложения Главного санитарного врача по Республике Калмыкия от 26 марта 2020 года № 1 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Временно приостановить:

1.1. Проведение на территории Республики Калмыкия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

1.2. Работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

1.3. Посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

1.4. С 28 марта по 5 апреля 2020 года:

1.4.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, кальянных, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

1.4.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых устанавливается Правительством Республики Калмыкия, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.4.3. Работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.4.4. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Калмыкия.

1.4.5. Оказание частных медицинских услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

2. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

3. Обязать граждан:

3.1. Посещавших территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

3.1.1. Сообщать о своем возвращении на территорию Республики Калмыкия, местах, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на единый номер "112".

3.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

3.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3.2. Прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

3.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3.2 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

4. С 28 марта по 14 апреля 2020 года:

4.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему Указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Калмыкия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее также - Штаб).

4.2. Министерству социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия:

4.2.1. Организовать первичный прием заявлений и документов для предоставления гражданам государственных услуг в сфере социальной защиты населения и занятости населения при условии обеспечения предварительной записи граждан.

4.2.2. Обеспечить оперативное предоставление социальных услуг гражданам, состоящим на надомном обслуживании, соблюдающим режим самоизоляции.

4.2.3. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия обеспечить в указанный период доставку гражданам, состоящим на надомном обслуживании, соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

4.2.4. Не учитывать наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

5.3. При поступлении запроса Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Калмыкия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - Штаб) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 3.2, 4.1 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции.

5.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

6. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия:

6.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3, 4.1 настоящего Указа.

6.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы.

6.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

6.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия обеспечить госпитализацию граждан с положительными результатами лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с медицинскими показаниями.

6.5. Разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Республики Калмыкия, в период действия режима повышенной готовности.

7. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

7.1. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия ежедневно представлять Главе Республики Калмыкия доклад о ситуации с распространением в Республике Калмыкия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

7.2. Обеспечить подготовку и представление Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан.

8. Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия подготовить предложения по мерам поддержки предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

9. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям и организациям, предоставляющим услуги связи, не производить отключение абонентов среди населения, бюджетных организаций и прочих потребителей в случае наличия образовавшейся задолженности за потребленные коммунальные услуги и услуги связи до особого распоряжения.

10. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков





Приложение к Указу Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 г. № 88





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа :

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.







