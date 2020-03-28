Постановление правительства Кировской области от 27 марта 2020 года № 129-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Кировской области следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1.1. Приостановить с 28.03.2020 по 12.04.2020:

1.1.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, в том числе физкультурных, спортивных, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

1.1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящего постановления.

1.1.3. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

1.2. Запретить с 28.03.2020 курение кальянов, трубок в организациях, оказывающих услуги для организации процесса курения кальяна, трубок, а также в ресторанах, барах, кафе и на иных предприятиях (объектах) общественного питания, а также в организациях, оказывающих услуги досуга и (или) развлечений.

1.3. Приостановить с 28.03.2020 по 05.04.2020 деятельность:

1.3.1. Организаций (предприятий), оказывающих услуги общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечения, за исключением дистанционной продажи (торговли). Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций, функционирующих в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", и расположенные на территории указанных организаций.

1.3.2. Объектов розничной торговли, в том числе находящихся на территории торговых, торгово-развлекательных центров, рынков, за исключением аптек и аптечных пунктов, автозаправочных станций, а также объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.3.3. Салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

1.4. Приостановить с 28.03.2020 по 01.06.2020:

1.4.1. Деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения.

1.4.2. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно­-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках".

1.2. Дополнить пунктами 1-1 - 1-3 следующего содержания:

"1-1. Органам исполнительной власти Кировской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных организаций, указанных в подпункте 1.4.2 пункта 1 настоящего постановления, в отношении уже проживающих в указанных организациях лиц:

обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1-2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в подпункте 1.4.2 пункта 1 настоящего постановления, за исключением организаций, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, в отношении уже проживающих в указанных организациях лиц:

обеспечить создание условий для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления;

организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1-3. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Кировской области, ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







