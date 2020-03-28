Коронавирус выбил еще одного члена британского правительства

Госсекретарь по делам Шотландии Алистер Джек отправился в самоизоляцию с "мягкими" симптомами коронавируса. Ранее этот диагноз был подтвержден у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы минздрава Мэтта Хэнкока.

"За последние сутки у меня развились симптомы, которые ассоциируются с коронавирусом. В соответствии с указаниями медиков, я направляюсь в самоизоляцию. При этом продолжу работу из дома", - цитирует Джека телерадиостанция ВВС.

Очевидцы свидетельствуют, что в среду Джек сидел на первой скамье в Палате общин и общался с премьером Джонсоном и министром здравоохранения Хэнкоком. Это уже четвертый британский политик, пострадавший от эпидемии. Ранее в изоляцию направился также верховный представитель здравоохранения Англии Крис Уитти.

Между тем в Британии усиливается критика правительства в связи со вспышкой коронавируса. Экс-директор региональной Национальной службы здравоохранения Джон Эштон обвинил кабинет в инерции. По его словам, это касается как выполнения чиновниками своих служебных обязанностей, так и личного поведения.

По официальным данным, в Британии в пятницу список жертв от коронавируса увеличился на 260 человек, достигнув 1019. После долгих колебаний премьер-министр Джонсон ввел комендантский час и призвал англичан выходить из дома только в случае крайней необходимости.