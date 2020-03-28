Постановление правительства Ленинградской области от 27 марта 2020 года № 157 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 154 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства. Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 154 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206" следующие изменения:

пункт 1.8 признать утратившим силу;

пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

"1.12.. Приостановить работу торговых организаций, за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами с торговой площадью не более 25 тыс. кв. м, моторным топливом, зоотоварами, салонов связи, аптечных организаций, а также организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом.";

дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:

"2. В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановить работу организаций общественного питания, за исключением производства и адресной доставки готовых блюд, а также дистанционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи.";

пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко











