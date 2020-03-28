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28.03.2020 22:42
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Менталитет времен "холодной войны" мешает борьбе с эпидемией

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) на вечер пятницы в США превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса: число заболевших достигло 101657 человек. 1581 пациент скончался. За сутки прибавилось почти 20 тысяч заболевших, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

США сегодня - страна с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Темпы инфицирования стремительно увеличиваются. Но в такой серьезной ситуации некоторые американские политики, не обращая внимания на противоэпидемическую работу внутри своей страны, упорно продолжают поливать грязью Китай. Их подходы и действия идут вразрез с призывом укреплять международное сотрудничество в борьбе с эпидемией.

26 марта Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсетях в очередной раз употребил словосочетание "уханьский вирус", добавив к нему хэштег. В тот же день конференция ООН по противодействию эпидемии зашла в тупик из-за того, что американская сторона настаивала на том, чтобы Совет безопасности ООН опубликовал заявление о том, что "Китай - источник коронавируса нового типа".

25 марта во время видеоконференции глав МИД стран "Большой семерки" госсекретарь США Майк Помпео попытался включить в совместное коммюнике выражение "уханьский вирус". Но другие министры иностранных дел его в этом не поддержали. В результате подписание прервалось.

25 марта директор Национального торгового совета США Питер Наварро в интервью телеканалу FOX вновь заявил, что он будет подталкивать лидера страны к подписанию распоряжения о покупке американских товаров. Анализ агентства Reuters говорит о том, что цель - уменьшить зависимость США от лекарств и других товаров медицинского назначения китайского производства.

27 марта во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что только сотрудничество - единственно верный выбор, который принесет пользу обеим сторонам, а при вражде нелегко придется каждой из них.

Американский лидер отметил, что лично займется вопросом устранения препятствий для противоэпидемического сотрудничества с Китаем.

С резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусом нового типа некоторым американским политикам следовало бы отказаться от политических спекуляций. Они должны понять, что менталитет времен "холодной войны" и враждебный настрой не помогут победить вирус в США. Единственно верный путь к здоровью американского народа - активное подключение к международному противоэпидемическому сотрудничеству.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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