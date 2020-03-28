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28.03.2020,  
11:00
Текст:  Николай Грищенко

Названы преимущества российского истребителя Су-35 над американским F-16

Российский истребитель Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-E+) превосходит американский F-16 Viper не только по маневренности и ближнему бою, но и по уровню защиты от воздействия высокоточного оружия.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По мнению летчика-инструктора Андрея Красноперова, в отличии от США в России большие требования предъявляются к сверхманевренности истребителя, и Су-35 превосходит своего конкурента.

"Он может выполнять фигуры высшего пилотажа - причем, такие, которые, скорее всего, даже незнакомы нашим противникам. Двигатель у него более мощный. Он может развивать скорость звука не на форсаже, а просто в обычном режиме. Этим не может похвастаться самолет F", - заявил пилот ТК "Звезда".

Кроме того, двигатели Су-35 имеют управляемый вектор тяги, что позволяет лететь ему "чуть ли не хвостом вперед". В дальности перелета американец также проигрывает. F-16 может пролететь без подвесных баков 2700 километров, в то время как российский самолет - 3600.

Благодаря применению комплекса радиоэлектронного подавления "Хибины" российский истребитель надежно защищен от воздействия высокоточного оружия. Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой "Ирбис" способен одновременно сопровождать до 30 целей и наводить ракеты на восемь из них.

Фото: S.Velichkin / ТАСС
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В зоне видимости радара также могут находиться и не менее четырех наземных целей, по двум из которых он может вести огонь. Для этого есть целый набор управляемых ракет типа "воздух - поверхность", а также неуправляемые ракеты и авиабомбы различных калибров.

У американского F-16 возможность работы по наземным целям реализована по остаточному принципу. Самолет способен нести лишь две корректируемые авиабомбы, наводящиеся по сигналу GPS и способные поражать лишь неподвижные цели.

Для воздушного боя российский самолет вооружается ракетами "воздух- воздух" Р-77 и Р-27ЭР с дальностью действия 110 и 130 километров соответственно.

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