Указ губернатора Нижегородской области от 27 марта 2020 года № 39 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:

"работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов."

2. Дополнить пунктами 57 - 510 следующего содержания:

"57. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим следующие заболевания: эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, особо соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области.

58. Гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

59. Приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области.

510. Временно приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения Нижегородской области, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







