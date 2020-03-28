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28.03.2020 10:51
Рубрика: Спорт

Оргкомитет "Токио-2020" назвал желаемые сроки проведения Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Токио заявил, что Игры следует провести в период с июня по сентябрь. Об этом в субботу заявил председатель оргкомитета Ёсиро Мори, которого цитирует агентство KYODO. Ранее Олимпиада и Паралимпиада 2020 года были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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"Игры в 2021 году должны пройти в срок с июня по сентябрь, - заявил он. - Есть надежда, что уже на следующей неделе будет принято какое-то решение по этому вопросу".

Международный олимпийский комитет должен объявить сроки проведения Олимпиады примерно в течение трех недель. По словам Мори, весной проводить соревнования будет проблематично из-за традиционно жаркой погоды.

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