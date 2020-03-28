ВОЗ: на поиск лекарств от COVID-19 потребуются месяцы

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус обратился к лидерам G20 во время чрезвычайного саммита с призывом не использовать в борьбе с коронавирусом лекарства, эффективность которых не подтверждена.

"Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который грозит разрушить нашу жизнь, если мы не будем ему противостоять", - сказал Гебрейесус.

Но в "войне с этим вирусом" не стоит использовать лекарственные средства, эффективность которых еще не доказана. "История медицины полна примерами препаратов, которые "работали" на бумаге и в пробирке, но не на людях. Или даже были вредны", - цитирует директора ВОЗ Spiegel.

Кроме того, неконтролируемые испытания могут привести к нехватке лекарств, которые жизненно необходимы пациентам с другими диагнозами. Например, с подачи президента США Дональда Трампа комбинация старого противомалярийного препарата гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином стала рассматриваться едва ли не как панацея против COVID-19. Американский президент написал об этом в соцсетях, сославшись на небольшое исследование, проведенное во Франции. Эксперты считают, что президент, к сожалению, поторопился с выводами. Однако тысячи людей в США немедленно попытались приобрести препараты, эффективность которых при лечении COVID-19 не доказана.

Между тем, ВОЗ объявила о запуске глобального проекта Solidarity ("Солидарность").

По словам Гебрейесуса, в общемировом исследовании будут испытаны четыре (наиболее перспективные) метода лечения COVID-19. Группа ученых отследит промежуточные результаты и по ходу исследования решит, имеет ли тот или иной препарат явный эффект. Если нет, исключит его, заменив другим.

В проекте примут участие тысячи пациентов из более чем 45 стран. ВОЗ рассчитывает, что этот проект даст результаты быстрее, чем обычные клинические исследования. Однако в любом случае, предупреждают эксперты, прежде чем какой-либо из тестируемых препаратов будет одобрен как лекарство против COVID-19 и рекомендован для широкого применения, пройдут месяцы.