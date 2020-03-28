Кабмин софинансирует восстановление прав дольщиков в Подмосковье

Постановление касается защиты прав дольщиков, многоквартирных домов, расположенных в Московской области. "Подписанным распоряжением установлено, что при воостановлении прав граждан-участников долевого строительства предельный уровень софинансирования расходного обязательства Московской области из федерального бюджета составляет 70%".

В документе оговаривается, что мера будет применяться в случае принятия "Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства" решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных в Московской области.

При этом, отмечается в пояснительной записке к документу, к указанным мероприятиям относятся, в том числе, мероприятия по завершению строительства объектов инфраструктуры, обязательства застройщиков, по возведению которых, при строительстве многоквартирных домов, предусмотрены, заключёнными застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления Московской области договорами и соглашениями, если эти объекты впоследствии будут переданы в государственную или муниципальную собственность.

В настоящий момент, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для Московской области, предельный уровень софинансирования расходных обязательств составляет 46%.