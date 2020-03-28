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Текст:   Светлана Ментюкова 
10:52 28.03.2020

Кабмин софинансирует восстановление прав дольщиков в Подмосковье

Правительство РФ приняло решение о софинансировании восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение №749-р от 27 марта 2020 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Постановление касается защиты прав дольщиков, многоквартирных домов, расположенных в Московской области. "Подписанным распоряжением установлено, что при воостановлении прав граждан-участников долевого строительства предельный уровень софинансирования расходного обязательства Московской области из федерального бюджета составляет 70%".

Фото: iStock
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В документе оговаривается, что мера будет применяться в случае принятия "Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства" решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных в Московской области.

При этом, отмечается в пояснительной записке к документу, к указанным мероприятиям относятся, в том числе, мероприятия по завершению строительства объектов инфраструктуры, обязательства застройщиков, по возведению которых, при строительстве многоквартирных домов, предусмотрены, заключёнными застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления Московской области договорами и соглашениями, если эти объекты впоследствии будут переданы в государственную или муниципальную собственность.

В настоящий момент, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для Московской области, предельный уровень софинансирования расходных обязательств составляет 46%.

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