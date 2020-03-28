Московское метро "переименовало" станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС. Подземка пошла на эту акцию, чтобы призвать пожилых горожан отказаться от поездок в нерабочую неделю.

Стикеры на дверях превратили станцию "Домодедовская" в "ДомаДедовскую", а "Бабушкинскую" в "ДомаБабушкинскую". Эти наклейки напоминают горожанам о призыве властей всех уровней провести нерабочую неделю дома, не выходя на улицу. Пользоваться сервисами доставки продуктов и готовой еды либо помощью волонтеров.

По информации городского департамента транспорта, многие прислушались к рекомендациям. По сравнению с обычными выходными количество пассажиров в метро в субботу, 28 марта, снизилось в 2,2 раза.