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28.03.2020 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин поблагодарил медиков, которые борются с коронавирусом

Текст: Ангелина Зеленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за работу в условиях борьбы с коронавирусом. На своей странице в социальной сети "Вконтакте" глава города написал:
Фото: sobyanin.ru Фото: sobyanin.ru
Фото: sobyanin.ru

"Всегда с огромным уважением относился к работе медиков, а сейчас просто восхищаюсь. Все - от санитаров до главных врачей - работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры - студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки, где больше всего заболевших коронавирусом".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, первыми на помощь к горожанам, как всегда, приходят бригады скорой помощи. Они берут анализы, в затем доставляют пациентов с подозрением на коронавирус в больницы. В свою очередь coll-центр по телефону дает рекомендации москвичам, а аналитический штаб - находит и проверяет людей с высоким риском заражения.

Собянин отметил, что сейчас нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы и попросил жителей города прислушаться к просьбе врачей: оставайтесь дома.

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