Собянин поблагодарил медиков, которые борются с коронавирусом

"Всегда с огромным уважением относился к работе медиков, а сейчас просто восхищаюсь. Все - от санитаров до главных врачей - работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтеры - студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки, где больше всего заболевших коронавирусом".

По его словам, первыми на помощь к горожанам, как всегда, приходят бригады скорой помощи. Они берут анализы, в затем доставляют пациентов с подозрением на коронавирус в больницы. В свою очередь coll-центр по телефону дает рекомендации москвичам, а аналитический штаб - находит и проверяет людей с высоким риском заражения.

Собянин отметил, что сейчас нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы и попросил жителей города прислушаться к просьбе врачей: оставайтесь дома.