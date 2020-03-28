В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

В Кострому из московской лаборатории поступили результаты анализов детей, вернувшихся из поездки по Великобритании. Как сообщает администрация региона, тест на коронавирус у одного подростка оказался положительным.

По данным властей, группа костромичей 21 марта вернулась из поездки в Великобританию, среди путешественников были взрослые и несовершеннолетние дети. Все они добровольно остались на карантине. Однако через несколько дней у двух детей проявились признаки инфекционного заболевания.

- Ребят госпитализировали в инфекционное отделение, взяты анализы и направлены в Москву для детального исследования. Вчера с признаками инфекционного заболевания госпитализирован третий подросток, его биоматериал также направлен в Москву для уточнения диагноза. По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.

Результаты анализов третьего ребенка пока не готовы. Врачи отмечают, что сейчас все госпитализированные дети чувствуют себя хорошо.

Роспотребнадзор провел эпидрасследование, чтобы установить всех, кто контактировал с членами группы. Все, кто общался с путешественниками, помещены на карантин. За их состоянием наблюдают медики.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в регионе приняты дополнительные меры безопасности: до 5 апреля закрыты места массового скопления людей, концертные залы, театры, спортзалы, кружки и секции, предприятия сферы услуг и торговли.

Доступ сохранен только в продуктовые магазины и аптеки. Во избежание заражения жителей просят использовать средства защиты, по возможности оставаться дома и избегать социальных контактов.