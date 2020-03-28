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28.03.2020 19:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве выписаны еще 10 пациентов после коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/РГ
Главврачи московских больниц рассказали о пациентах с COVID-19

Еще 10 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выписали после лечения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается, - рассказала она. Это отличные новости. Вчера сразу 10 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве уже 28 человек завершили лечение в стационарах.

Тесты на коронавирус при выписке показали у этих пациентов отрицательный результат. Напоследок всем им были даны рекомендации врачей.

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