В Москве выписаны еще 10 пациентов после коронавируса

Еще 10 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выписали после лечения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается, - рассказала она. Это отличные новости. Вчера сразу 10 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве уже 28 человек завершили лечение в стационарах.

Тесты на коронавирус при выписке показали у этих пациентов отрицательный результат. Напоследок всем им были даны рекомендации врачей.