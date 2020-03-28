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28.03.2020 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье украли 180 тонн книг

Текст: Михаил Фалалеев

Необычная кража произошла в подмосковном Клину. Там у 35-летнего жителя Москвы похитили сразу 180 тонн печатной продукции на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пострадавший - предприниматель, работает в сфере купли-продажи различных книг. Свой товар он хранил в принадлежащих ему гаражных боксах, расположенных в Клину на улице Напруговская дорога. Вот оттуда книги и украли. Полицейские раскрыли это преступление и задержали воров. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет и 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, которые раньше работали на предпринимателя. И поэтому хорошо знали, где у него хранится товар.

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Татьяна Петрова рассказала, что похищенное имущество злоумышленники перевезли на служебных машинах и сдали в пункте приема макулатуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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